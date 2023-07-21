شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما يحيي حفلاً موسيقيًا فى مكتبة الإسكندرية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الموسيقار هشام خرما حفلا موسيقيا في الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي، المقام في مكتبة الإسكندرية، وذلك يوم الأربعاء 30 من أغسطس المقبل، على المسرح المكشوف في تمام الساعة 8 ونصف مساء.

يذكر أن مهرجان الصيف الدولي في مكتبة الإسكندرية يشهد عدد كبير من الحفلات الغنائية والموسيقية لكبار نجوم الغناء والموسيقى في مصر، وبأسعار تذاكر رمزية، إذ يفتتح فرقة مسار إجبارى، المهرجان يوم الخميس 3 أغسطس، ويحيون حفلا غنائيا بالمسرح المكشوف التابع لمكتبة الإسكندرية، فى تمام الساعة 8.30 مساءً.

كما يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقياً ضمن المهرجان يومي الأحد والإثنين 6 و7 أغسطس ، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بالإضافة إلى حفل للفنان هشام عباس يوم الثلاثاء 22 من أغسطس المقبل.

عود المؤلف الموسيقى هشام خرما إلى المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء المقبل 26 يوليو الجارى، ليحيي حفلًا موسيقيًا ويقدم مقطوعاته الموسيقية بتوزيعات مختلفة.

وصرح خرما عن حفلته بدار الأوبرا قائلاً: "متحمس جدًا بالعزف في دار الأوبرا المصرية، وخاصة على المسرح المكشوف لأني بكون مبسوط فيه أكتر وقريب من الناس".

ويعتبر حفل المؤلف الموسيقى هشام خرما بدار الأوبرا هو بداية لسلسة حفلات سيييها في مختلف أنحاء الجمهورية وسيعلن عن كافة التفاصيل قريبًا.