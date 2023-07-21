شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Barbie يحصل على تقييم 89% من النقاد العالميين قبل طرح العمل رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الفيلم الجديد المنتظر Barbie، على تقييم وصل إلى 89 %من قبل 128 ناقدا عالميا من خلال موقع التقييمات العالمية، Rotten Tomatoes، وذلك قبل طرح العمل رسميا بدور العرض الأمريكية وحول العالم بداية من يوم اليوم 21 يوليو .



Barbie

وتشيرالتوقعات الجديدة من The Hollywood Reporter إلى أن Barbie يمكن أن يحقق فى الأسبوع الافتتاحى بين 70 و80 مليون دولار، وأشاد نقاد عالميون بفيلم Barbie المنتظر، حيث تم وصف العمل بـ"المضحك والمذهل والذكي للغاية"، من المقرر طرح الفيلم الجديد بدور العرض حول العالم اليوم 21 يوليو، وستصل مدته إلى 114 دقيقة، وتقوم ببطولته النجمة العالمية مارجوت روبي في دور باربى، والممثل العالمى ريان جوسلينج في دور كين.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، بعد العرض الصحفى لفيلم Barbie، حصل على التعليقات الإيجابية إلى حد كبير العمل من إخراج جريتا جيرويج، وكتب جوزيف ديكلماير من ScreenRant: " Barbie فاجأتني وأعني ذلك بأفضل طريقة ممكنة، الفيلم مضحك ومبهج وذكي للغاية".

أما أحداث فيلم Barbie، تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.