شكرا لقرائتكم خبر عن 267 مليون دولار عالميا لفيلم The Flash حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأبطال الخارقين الجديد The Flash إيرادات وصلت إلى 267 مليونًا و340 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى منذ يوم 16 يونيو الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدة العمل إلى ساعتين و24 دقيقة.

وأنقسمت إيرادات فيلم The Flash بين 106 مليونًا و940 آلاف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و160مليونا و 400 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

الفيلم الجديد مبني على سلسلة الكتب المصورة "The Flashpoint Paradox" وسلسلة الرسوم المتحرك، والعمل يشمل دخول شركة DC لـ فكرة الكون المتعدد، بعد استخدام هذه الفكرة من قبل شركة MCU في أفلام مثل "Spider-Man: No Way Home"و "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

وكشف الفيديو الترويجى أول لمحة عن عودة كيتون بدور باتمان، عندما ظهر ببدلة باتمان الشهيرة ذات الأذنين الطويلة، وفي تسلسل، تسمع موسيقى الملحن داني إلفمان الشهيرة "باتمان" بينما ينطلق البطل الخارق كيتون للإطاحة بالأشرار.

كما كشف الفيديو الترويجى عن أول نظرة رسمية للممثلة ساشا كالي بدور كارا زور إيل، التي ستلعب Supergirl في عالم أفلام الأبطال الخارقين في DC.