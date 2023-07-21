شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت داوني جونيور يكشف عن سخرية كيت وينسلت منه.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى روبرت داوني جونيور أن النجمة العالمية كيت وينسلت سخرت منه ذات مرة، ووصفته بـ "أسوأ لهجة بريطانية" سمعتها على الإطلاق، قال الممثل الأمريكي، الذي يلعب دور البطولة في فيلم Oppenheimer الذي طرح بدور العرض المصرية يوم 19 يوليو الجارى، ويصل دور العرض الأمريكية اليوم 21 يوليو، وفي مقابلة جديدة، إن الممثلة البريطانية سخرت منه بالرغم من جهوده في اللهجة.



روبرت داوني جونيور وكيت وينسلت

تذكر داوني جونيور الوقت الذي كان يقوم فيه بتجربة الأداء لفيلم The Holiday في خلال عام 2006 أمام الممثلة، وصرح داوني لأحد المواقع العالمية مؤخرًا: "تم استدعاؤنا على حدٍ سواء من قبل المخرجة نانسي مايرز، التي احتاجت إلى شخص ما للقراءة، وكنت اشعر بـوجوب أن يكون لدي لكنة إنجليزية أفضل من الممثل الأنجليزى جود لو في هذه المرحلة".

وتابع داوني جونيور قائلا:" إلا أن وينسلت قطعت الهدوء قائلة: هذه أسوأ لهجة بريطانية سمعتها في حياتي"، ومن ثم تذكر داوني جونيور رده قائلاً: "سوف أخرج الآن، لكنني سآخذ الدببة المطاطية من الثلاجة الصغيرة".

فيلم Oppenheimer ستصل مدته إلى 150 دقيقة، ويدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية.

وكان قد انضم النجم العالمي جاك كويد، إلى طاقم عمل فيلم Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي كيليان مورفي والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك.

وفى تقرير سابق لصحيفة فاريتي، قالت فيه، إنه من النادر أن تضخ الاستوديوهات التقليدية تسعة شخصيات في فيلم غير مستوحى من الألعاب الشعبية أو الروايات أو الكتب المصورة، حتى قبل أن يؤثر كوفيد 19 على المشهد السينمائي، ووصفت الفيلم بأنه مخاطرة كبيرة باهظة الثمن لتلك الأفلام التي لا تستند إلى أبطال خارقين ومشاهد خيال علمي، لتستبعد الصحيفة في تقريرها تصدر الفيلم شباك التذاكر وقت عرضه بغض النظر عن الصورة التي سيخرج بها الفيلم الذى يقوده أحد أفضل المخرجين في العالم.