شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم تامر حسنى يفتتح أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح النجم تامر حسني اليوم الجمعة أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة، ويحيي حفلا غنائيا ضخما في أرينا بمدينة العلمين الجديدة، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي يعشقها جمهوره والتي تتناسب مع أجواء المرح والصيف.

مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عدد من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي يحيي حفلا هناك يوم الجمعة المقبلة 21 يوليو، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

كما تشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.