شكرا لقرائتكم خبر عن 38 عاما على"الواد سيد الشغال".. الزعيم يتسبب بخروج عمر الحريرى عن النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الخميس، 38 عاما على عرض مسرحية " الواد سيد الشغال"، حيث عرض لأول مرة في 20 يوليو 1985، وكان يقدمها عادل إمام علي مسرح الزعيم في الهرم، وهى المسرحية التى استمرعرضها لمواسم عديدة ولاقت نجاحًا كبيرًا ولا تزال تلاقي استحسانا وتفجر الضحك أثناء عرضها على شاشات التلفزيون في المناسبات المختلفة.

المسرحية بطولة عادل إمام وعمر الحريري ورجاء الجداوي ومصطفي متولي ومشيرة إسماعيل ومن تأليف سمير عبد العظيم وإخراج حسين كمال.



عادل إمام

مسرحية الواد سيد الشغال تدور حول سيد الذي يهرب من تنفيذ عقوبة السجن لمدة عام بتهمة ضرب أحد النصابين من أصحاب شركات توظيف الأموال ويتوجه للاحتماء في منزل خاله الطباخ الذى يعمل لدى عائلة أحد الأثرياء ويُساعد خاله بخدمة العائلة أيضًا يتم طلاق ابنة الثرى صاحب المنزل للمرة الثالثة لتعدد خلافاتهما وشجارهما فيتم اختيار سيد ليقوم بدور المُحلل ويشترط سيد نقل زوجته الثرية للإقامة معه في البدروم الذي تعيش فيه أمه، فيسارع الأب لنقلها إلى القصر، لكنها ترفض بعد وقوعها فى حب سيد كما يهرب زوجها السابق للخارج بعد استيلائه على أموالها.

وفى أحد المشاهد التى جمعت الراحل عمر الحريرى، بالزعيم عادل إمام، فى "الواد سيد الشغال" لم يتماسك الحريرى نفسه عندما قام الزعيم "بلخبطته" وهو يؤدى النص المسرحى، ما جعله يضحك بشكل متواصل، ودفع الجمهور للضحك أيضًا والتصفيق له.