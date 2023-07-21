شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "النداهة" على مسرح الجمهورية 27 يوليو والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن النداهة من الأساطير الريفية المصرية، ومن التراث المصري القديم ، حيث يزعم الفلاحون أنها امرأة جميلة جدا وغريبة تظهر في الليالي الظلماء في الحقول، لتنادي باسم شخص معين فيقوم هذا الشخص مسحورا ويتبع النداء إلى أن يصل إليها ثم يجدونه ميتا في اليوم التالي.
جدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دارالأوبرا المصرية وظهرت أولى أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا ويديرها حاليًا الدكتور عصام عزت.
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