شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "النداهة" على مسرح الجمهورية 27 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة فرسان الشرق التابعة لـ دار الأوبرا المصرية عرض "النداهة" عن أسطورة النداهة، وذلك على مسرح الجمهورية يومى الخميس والجمعة المقبلين 27 و28 يوليو، فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، والعرض بطولة أعضاء فرقة فرسان الشرق ، ومن إخراج رجوي حامد.

يذكر أن النداهة من الأساطير الريفية المصرية، ومن التراث المصري القديم ، حيث يزعم الفلاحون أنها امرأة جميلة جدا وغريبة تظهر في الليالي الظلماء في الحقول، لتنادي باسم شخص معين فيقوم هذا الشخص مسحورا ويتبع النداء إلى أن يصل إليها ثم يجدونه ميتا في اليوم التالي.

جدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دارالأوبرا المصرية وظهرت أولى أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا ويديرها حاليًا الدكتور عصام عزت.