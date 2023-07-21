تامر حسني يحيي أولى حفلات مهرجان العلمين.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الفنان تامر حسني، من البروفات النهائية لحفله في مهرجان العلمين الجديدة، المقرر إقامتها مساء اليوم، الجمعة.

ويعد اليوم، انطلاق أولى حفلات مهرجان العلمين، ويقدم الفنان تامر حسني، خلاله مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال الفنان تامر حسني

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، فيلم تاج، وتدور أحداثه حول تتبع الأحداث حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

يذكر أن فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

وكان طرح الفنان تامر حسني، مؤخرًا أغنية هرمون السعادة، من ألبوم يحمل نفس الأسم، والأغنية تعد دعائية لفيلمه الجديد تاج، الذي يعرض في السينمات حاليًا.

وتقول كلمات الأغنية :-

مسيلي على الحبايب، الحاضر واللي غايب

القعدة الليلة حلوة والسُكر فيها دايب

كل الصُحبة الجميلة متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي لسه السهرة طويلة

ما تيلا بينا نعيش شوية، لسه السنين الحلوة جايه

والحُزن بح من النهاردة، عايزين دلع في كل ثانية

أرجوك ده إحنا استوينا، أرجوك ده احنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة أرجوك ما تكونش سادة

الفنان تامر حسني

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، فيلم "بحبك"، الذى عُرض فى موسم عيد الأضحى 2022، بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، مدحت تيخة، هدى المفتي، أحمد عزمي، وتميم عبده، سمر محمد متولى، عاليا راشد، شهد الشاطر وآخرين.

معلومات عن مهرجان العلمين

مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عدد من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي يحيي حفلا هناك يوم الجمعة المقبلة 21 يوليو، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.