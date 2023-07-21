شكرا لقرائتكم خبر عن نوران أبو طالب تغنى تراثى ومعاصر فى مهرجان الأوبرا الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لفعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تقدم المطربة الشابة نوران أبو طالب حفلاً فى الثامنة والنصف مساء الاثنين 24 يوليو على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج عددا من أعمالها الخاصة إلى جانب مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية منها بتشوف علامات ، اعجاز ، في الليل ، اه يا لالي ، ريحتك ياما يا نجمة ، اهوا ده اللي صار ، فوازير ، لو ما تعاتبنا ، في ظروف تانية، التوبة ، شبابيك ، والله ما طلعت وروح خبر .

يشار إلى أن نوران أبو طالب بدأت رحلتها الموسيقية عام 2015 حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية، وبعدها بثلاثة أعوام بدأت مشروعها الفنى الخاص، حيث قدمت عروضا فنية بمصر والأردن، شاركت فى تلحين عدد من أعمالها، كما شاركت فى مهرجانين دوليين لموسيقى الجاز هما القاهرة للجاز وحكاوى الجاز ونالت استحسان الجمهور.