شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "لحظة" لفرقة الرقص الحديث على مسرح الجمهورية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة الرقص الحديث بقيادة الفنان وليد عوني، والتابعة لدار الأوبرا المصرية، عرض "لحظة" على مسرح الجمهورية اليوم، فى تمام الساعة الثامنة مساء، والعرض تصميم وإخراج محمود مصطفي، إضاءة الدكتور ياسر شعلان، تصميم أزياء هالة حسن، تصميم ديكور رضا صلاح، وبطولة أعضاء فرقة الرقص الحديث.



لحظة

يذكر أن آخر عروض فرقة الرقص الحديث عرض "فريدا" الذى قدم على مسرح الجمهورية الشهر الماضى، تصميم وإخراج سالى أحمد ، ويدور العرض فى قالب إنسانى حول الحياة التراجيدية للتشكيلية المكسيكسة فريدا كاهلو التى أبدعت أعمالا فنية عبرت عن التحديات والمعاناة التى واجهتها وكانت دافعا لها لاثبات ذاتها وانتاج لوحات ملهمة تتجاوز الازمنة وتعبر الحدود.



لحظة

يشار إلى أن فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993 ويديرها حاليا المخرج والمصمم وليد عونى وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي ، أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا ، شاركت في الكثير من المهرجانات العالمية كما قدمت عروضها فى معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية، حصلت على جائزة أفضل استعراض فى المهرجان القومى للمسرح عن عرض الفيل الازرق عام 2015 .