شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تجرى البروفة النهائية مع فرقتها قبل حفلها بساقية الصاوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الفنانة سيمون بروفات مكثفة مع فرقتها الموسيقية قبل انطلاق حفلها غدا السبت بساقية الصاوى، والحفل سيشهد مفاجآت كثيرة كشفت عنها سيمون فى تصريحات صحفية سابقة لـ"الخليج 365" ومنها أغنية جديدة سوف تقدمها، وأغنية أخرى ستغنيها لمطربة من مطربات زمن الفن الجميل.

الفنانة سيمون ستغنى من أغانيها الشهيرة "مش نظرة وابتسامة ، مشية وساعتي مش مظبوطة ، باتكلم جد ، تاكسي ، فيه حاجة كده ، مبسوطة ، عيني منه"، وغيرها من أغانيها التى حققت بها نجاحا كبيرا في فترة التسعينات ومازالت تحقق بها نسبة مشاهدات واستماع كبيرة علي السوشيال ميديا، وغيرها من المنصات الغنائية المختلفة.

شاركت سيمون مؤخرًا فى ندوة "فى حب أمل دنقل"، احتفاء بالذكرى الأربعين لرحيل الشاعر المصرى المرموق، وقامت النجمة المثقفة بإدارة الندوة، والتى أُقيمت تحت رعاية الدكتور علاء عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كُتاب مصر، الأمين العام لاتحاد الكُتاب والأدباء العرب.

وطرحت مؤخرا سيمون أحدث أغانيها الجديدة بعنوان "اتغير علشانى"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب وتأتى الأغنية ضمن أحداث فيلم "بدلة وفستان" والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

وتقول كلمات أغنية "اتغير علشاني": "اتغير علشاني لو تقدر وأنا علشانك هتغير، كن أجمل علشاني.. وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكون شبهها في ضلمة تكون نجاة.. وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو اتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر".



بروفات قبل حفل سيمون



سيمون تجرب بروفات قبل حفلها