شكرا لقرائتكم خبر عن "ستوكمان" يختتم موسمه الأول على مسرح "الغد" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم العرض المسرحى "ستوكمان" للمخرج أسامة رؤوف موسمه الأول على مسرح الغد، اليوم الجمعة، ليستأنف عروضه مرة أخرى بعد الانتهاء من فعاليات المهرجان القومى للمسرح الذى يقام فى الفترة من 29 يوليو حتى 14 أغسطس.

"ستوكمان" عرض من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة المخرج سامح مجاهد، وهو العرض الفائز بجائزة ساويرس الثقافية لعام 2019، وقد حضر الافتتاح عدد من مديرى فرق البيت الفنى للمسرح.

العرض يقوم ببطولته: ياسر عزت، ريم أحمد، محمد دياب، نائل علي، والديكور لحمدي عطية، والإضاءة لأبوبكر الشريف، والملابس لدينا زهير، والماكياج لجهاد سعيد والموسيقي لرفيق جمال والبوستر لعادل صبري والدعاية والسوشيال ميديا لمحمد فاضل.

العرض فكرته فلسفية بها الكثير من العمق فى الأفكار حول أحلام وطموحات وتطلعات الجنس البشرى، فهل يحقق الإنسان طموحه بطرق مشروعة أم يضر لطرق أخرى، وهو ما ينتج عنه صراعا نفسيا داخليا لدى كل إنسان يحمل طموحا.

ويعد العرض الثالث عشر من سلسلة العروض التى أعلن عنها المخرج خالد جلال، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مطلع يناير الماضى تحت شعار "2023 عام جديد ومسرح جديد"، بعد عرض "مغامرات جيمو" إنتاج فرقة مسرح الشمس، "سيدتى أنا " إنتاج فرقة المسرح القومى، "ياسين وبهية" و "حلمك علينا" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "الملك همام وعصابة الضباع" إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية، "بعد آخر رصاصة" إنتاج فرقة الغد، "بيت روز" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "جنة كوكى" إنتاج فرقة المسرح القومى للأطفال، وتدشين مدرسة العصفورى للمخرجين الشباب، "سيب نفسك" و "عجيب وعجيبة" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "طيب وأمير" إنتاج فرقة المسرح الكوميدى.