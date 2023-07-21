شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز مهرجان قسم المسرح بالإسكندرية دورة الفنان صبرى فواز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم مهرجان قسم المسرح الأقسام والمعاهد المتخصصة دورة الفنان صبرى فواز فعالياته أمس الخميس، على مسرح مكتبة الإسكندرية بعد أن قدم نحو 12 عرضاً مسرحياً، وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان من الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور طارق عبد المنعم، الدكتور طارق مهران، الفنان مصطفي ابو سريع، الدكتور مدحت عيسي، الفنانة ماجي أحمد مقرر اللجنة، ويرأس المهرجان الدكتورة منال فودة، ويديره الدكتور جمال ياقوت.

وجاءت نتيجة المهرجان كالتالي أولاً جوائز التميز حصل عليها فى التأليف الموسيقى الفنان محمد عوض عن عرض الدب، وفي الأداء التمثيلي محمد هاني عن دوره فى عرض رحلة حنظلة، وكريم عبده عن عرض رحلة حنظلة ،ومحمد عصمت عن عرض الوحوش الزجاجية، وفي الغناء حصلت عليها مريم محمد عن عرض الوحوش الزجاجية ، وفي الإعداد الموسيقي مصطفي محمد عن عرض محطة صيانة.

كما حصل على جائزة أفضل تأليف موسيقي باند ترى ليه عن عرض الوحوش الزجاجية، وحصلت علي جائزة أفضل ملابس الفنانة رحمة عمر عن عرض راشومون، أما جائزة أفضل مكياج حصلت عليها الفنانة رحمة عمر عن عرض راشومون ، وجائزة أفضل إضاءة الفنان أحمد طارق عن عرض الوحوش الزجاجية، أما جائزة افضل ديكور الفنانة ندي علاء عن عرض الوحوش الزجاجية، وجائزة افضل نص حصل عليها مروان محمودو أشرف على عن دراماتورجيا عرض رحلة حنظلة.

بينما جوائز التمثيل : حصل على جائزة أفضل ممثل دور أول مركز أول الفنان إسلام شوقي عن عرض محطة صيانة، وحصل علي جائزة افضل ممثل اول مركز ثاني الفنان محمد فريد عن دوره في عرض راشومون ، وجائزة افضل ممثل دور تاني مركز اول الفنان سيف مرعي عن دوره فى عرض رحلة حنظلة، وجائزة أفضل ممثل دور ثاني مركز ثاني (مناصفة) الفنان إسلام بونزي عن دوره في عرض رحلة حنظلة، الفنان محمود عبد الرازق عن دوره فى عرض راشومون.

أما جائزة أفضل ممثلة دور أول مركز اول حصلت عليها أمنية باهي عن دورها فى عرض الوحوش الزجاجية، وجائزة افضل ممثلة دور اول مركز ثاني آية التركي عن دورها فى عرض الوحوش الزجاجية، أفضل ممثلة دور تاني مركز اول الفنانة أسما صلاح الدين عن دورها فى عرض مخيم ستوكهولم ، وأفضل ممثلة دور ثاني مركز ثاني الفنانة ندري جمال عن دورها فى عرض الدب ، أما جوائز الإخراج حصل علي المركز الأول مناصفة مروان محمود عن عرض رحلة حنظلة - أشرف على عن عرض الوحوش الزجاجية ، وحصل علي افضل مخرج مركز ثاني محمد فريد عن عرض راشومون، أما جوائز لجنة التحكيم الخاصة فحصل عليها وأحمد جمال والفنان وليد درويش عن سينوجرافيا عرض راشومون.

وحصل على أفضل عرض مركز ثالث (مناصفة) عرضي محطة صيانة - قصة حديقة الحيوان، وأفضل عرض مركز ثاني عرض راشومون، افضل عرض مركز أول (مناصفة) عرضي رحلة حنظلة - الوحوش الزجاجية.