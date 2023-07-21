شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس فتحي عن أغنيتها "ألف روح" : اللهجة المصرية سر نجاحها بالعالم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة بلقيس فتحي عن سعادتها بنجاح أغنيتها الأخيرة " ألف روح " التي قدمتها باللهجة المصرية وحققت ردود أفعال كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت بلقيس في بيان إنها لم تتصور أن تنتشر الأغنية بهذا الشكل خلال فترة قصيرة منذ طرحها، وحققت صدى كبيرا لدى الجمهور بعدد من الدول العربية من داخل مصر لبنان والمغرب والعراق والسعودية.

وأضافت بلقيس : من ضمن أسباب نجاح الأغنية أنها لمست شريحة كبيرة من البنات داخل المجتمعات العربية لما حملته من مشاعر قوية، ودائما في اختياراتي للأغاني أحرص ان تكون كلماتها بها رسالة وهذا ما حدث في ألف روح التي تعاونت فيها مع الشاعر أحمد حسن راؤول، وأن الاغنية ما زلت في التريند ونجاحها لسه مستمر.

وعن اختيارها للهجة المصرية قالت : الأغنية وصلت للجمهور العربي كله لأنني أرى أن الأغنية اذا كانت بلهجة مصرية فهي تصل أسرع لكل الشعوب العربية وهذا الهدف كنت أقصده والحمد لله تحقق.

وقالت : الأغنية شبهي ومناسبة لكل شخص يسمعها في كل وقت وكل زمان لأنها تحمل رسائل بها تحدي وقوة ويشعر من يسمعها أنه قادر على النجاح والتقدم.

واختتمت بلقيس تصريحاتها أنها تستعد اليوم لإحياء حفل جماهيري داخل جازان بالمملكة العربية السعودية وجهزت باقة متنوعة من أغانيها العربية والخليجية وستقدم للمرة الأولى أغنية ألف روح أمام الجمهور وبعدها ستعلن عن حفلها القادم في مصر خلال الفتره المقبلة .