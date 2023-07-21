أعمال أدبية لـ"فكرية أحمد" في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي 9

ياسر رشاد - القاهرة - في تميز أدبي نسائي من حيث المضمون والكم، يتم عرض تسعة إصدارات حديثة للروائية فكرية أحمد في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، الإصدارات ما بين روايات طويلة ومجموعات قصصية قصيرة، صدرت للكاتبة خلال العامين الماضيين وهذا العام، وهي كورونا في سوق البغاء، الملكة والأفاعي، تعاويذ عاشق الدم، الحجر الأسود، جثة ستيفان محمد، سر الرجل والكلب، لغز الحقيبة الزرقاء، لغز الجاسوس الأخرس، ولغز الطائرة المخطوفة.

وتعرض الكتب من خلال جناح دار النخبة العربية للنشر والتوزيع برئاسة الروائي أسامه إبراهيم رئيس مجلس الإدارة، وذلك طيلة أيام المعرض التي بدأت يوم 12 وتنتهي يوم 26 الجاري، بمشاركة لفيف من دور النشر المصرية المتميزة.

وتعرب الكاتبة فكرية أحمد عن سعادتها لوجود إقبال ملحوظ على إصداراتها، خاصة الألغاز البوليسية التي وجدت رواجاً كبيراً بين المراهقين والشباب، كما انه من أكثر العناوين التي جذبت القراء رواياتها الملكة والأفاعي، محاكمة الحجر الأسود، تعاويذ عاشق الدم، حتى أن الناشر اضطر إلى طلب المزيد من الكتب من القاهرة للوفاء بطلبات الراغبين في اقتناء هذه الروايات، وسعدت كثيرا وهى ترى طفل سوداني يصر أمام والده على شراء احد الألغاز البوليسية الصادرة لها، مشيرة أن اقصى ما يسعد الكاتب أن يرى كتبه تنفذ بين أيدي القراء ليطبع المزيد منها، مؤكدة أن الكتابة بالنسبة لها هي اهم معالم حياتها، وانها لا تتنفس بارتياح إلا وهي تكتب أو تقرأ.

ويشهد المعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب إقبالا كبيراً من الزوار رغم درجات الحرارة المرتفعة، ويزداد الإقبال في ساعات المساء حيث يفتح المعرض أبوابه في العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، وتشهد الأعمال الأدبية من روايات وقصص قصيرة وشعر، بجانب الكتب التاريخية والإصدارات التي تهتم بالتنمية البشرية وعلم النفس إقبالا ملحوظاً خاصة من الشباب والباحثين والدارسين، مع قوة شرائية ملحوظة لاقتناء الكتب الدينية المبسطة.

وتتضمن فعاليات المعرض العديد من المنتديات والمحاضرات الأدبية والعلمية في فعليات كبيرة تمثل عرسا ثقافيا مصريا وعربيا ينتظره المثقفون وهواة القراءة كل عام.

كلام الصورة: إصدارات الكاتبة فكرية أحمد في المعرض الدولي للكتاب بالإسكندرية