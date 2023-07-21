حسين زين: التليفزيون بأبنائه هو من قاد حركة الفكر والثقافة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على تهنئة الإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني في مصر في 21 يوليو عام 1960.

انطلق في ذلك اليوم البث التليفزيوني لتبدأ معه رساله إعلامية جادة وهادفة رسخت لقيم ومبادئ المجتمع المصري الأصيل من خلال جيل عمالقة ورواد العمل الإعلامي المصري الذين قدموا إعلاما مهنيا متميزا اسهم بشكل كبير فى تشكيل ثقافة المجتمع و تنمية وعى المواطنين .

وأكد حسين زين أن التليفزيون المصري بأبنائه هو من قاد حركة التنوير والفكر والثقافة لسنوات طويلة وشكلوا وجدان الأمة بإبداعاتهم التى تربى عليها أجيال عديدة.

وأضاف زين أن أبناء الإعلام الوطني لايزالون يقومون بدورهم الوطني بتقديم رسالة إعلامية مهنية صادقة تواكب متطلبات تطورات العصر ويقدمون خطابا إعلاميا يُسهم في تنمية الوعي لتحقيق إدراك وفهم صحيح للمتغيرات والتحديات الجديدة التي طرأت على المشهد العالمي ، وكيف استطاعت الدولة المصرية من خلال الانجازات الغير مسبوقة التى تحققت والمشروعات القومية العملاقة من تخفيف حدة تلك الأزمات العالمية على حياة المواطن المصري.