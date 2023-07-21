حقيقة علاقة حسن شاكوش وحورية فرغلي

ياسر رشاد - القاهرة - خرج مؤدي المهرجانات، حسن شاكوش، عن صمته وكشف حقيقة علاقته بالفنانة حورية فرغلي، وذلك بعد تصريحات طليقته ريم طارق، في أحد البرامج أخيرًا عن خيانته لها مع نجمة شهيرة.

ونشر حسن شاكوش، صورة الفنانة حورية فرغلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، وعلق عليها قائلًا: "جمهوري الغالي كل معاني الشكر ليكم ولكل شخص متفهم الموقف وشاركني البوست، أنا شوفت معظم التعليقات ومحترم كل شخص وكل كلمة، حتى لو هي عكس الحقيقة.. وسكوتي وعدم ردي شئ مريحني أكثر من الكلام".

وأضاف: "ولكن في شئ يخص فنانة جميلة كلنا بنحبها وبنحترمها وحقيقي أنا لا أعلم صحة الكلام اللي بيتقال، ولكن أنا من خلال صفحاتي الرسمية أحب أقول إن الفنانة حورية فرغلي لا يمسني بيها أي شئ غير أنها زميلة وصديقة عمل، ومش فاهم سبب وجود سيرتها في الموضوع إيه من خلال البرامج".

وتابع: "أنا دلوقتي كلامي للإعلام أرجوكم بلاش تشاركوا الناس كلام غلط كفاية كلام في تفاصيل وحياة شخصية اللي ظاهر للناس يخص الناس.. أنا دلوقتي بمتنع عن أي كلام في حاجة تخص حياتي الشخصية أرجوا احترام رغبتي مع احترامي لكل الصحافة المصرية ولكن الأخبار غير الحقيقية دي بتضعف موقفكم في يوم من الأيام لما الحقيقة تبان".

واختتم حديثه قائلًا: "كل الاحترام والتقدير ليكي يا فنانة يا كبيرة وبعتذرلك مرة أخرى عن أي شئ اتحطيتي فيه".

طليقة حسن شاكوش تتهمه بالخيانة مع فنانة شهيرة

قالت ريم طارق، طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، انه قام بخيانتها مع نجمة شهيرة.

وأضافت ريم، خلال لقائها ببرنامج 90 دقيقة المذاع عبر قناة المحور مع الإعلامية بسمة وهبة: "في نهار رمضان كان مع ممثلة مشهورة والمفروض عندها مشكلة صحية في شاليه في السخنة هو مسجل اسمها بالعربي، وكانت كاتبة له إنت وصلت يا حبيبي؟ وبينهم علاقة وحبت في وقت إنها تسمعني صوتها كانوا مع بعض وقعدت تضحك بس حلال عليها.

وتابعت: "30 يوم في رمضان أنا بشوف حاجات زي اللي بحكيها لحضرتك دي على حاجات مختلفة".