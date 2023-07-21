قبل عرضه.. التفاصيل الكاملة لـ شخصيات مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

ياسر رشاد - القاهرة - على طريقة حسن سبانخ الكوميدية في فيلم الأفوكاتو للفنان الزعيم عادل إمام، تظهر الفنانة مي عمر ضمن أحداث مسلسل" نعمة الأفوكاتو" بشخصية المحامية نعمة سعيد أبو علب، وتستعرض بوابة الخليج 365 باقي أدوار الأبطال في المسلسل.

أحمد زاهر طليق مي عمر

ويجسد الفنان أحمد زاهر خلال أحدث مسلسل نعمة الافوكاتو، دور طليق الفنانة مي عمر، والذي يدخل معها في العديد من الصراعات.

أروي جودة الزوجة الثانية لـ أحمد زاهر

تشارك الفنانة أروى جودة في مسلسل نعمة الأفوكاتو، المقرر عرضه في رمضان 2024، وتجسد أروى ضمن أحداث العمل شخصية الزوجة الثانية لـ أحمد زاهر، أما مي عمر فتظهر بدور طلقته.

كمال أبو رية محامي ووالد مي عمر

يشارك الفنان القدير كمال أبو رية في مسلسل نعمة الأفوكاتو، ويجسد شخصية سعيد أبو علب محامي ووالد الفنانة مي عمر، وهو الذي سيكون الداعم الرئيسي لها في كل الأزمات التي تواجهها ،وكان من المفترض أن يلعب هذا الدورهو الفنان القدير بيومي فؤاد ولكنه اعتذر لانشغاله بأعمال آخري.

طارق النهري ينافس مي عمر

كما شارك الفنان القدير طارق النهري في مسلسل نعمة الأفوكاتو من بطولة الفنان مي عمر وعدد كبير من النجوم، ويجسد النهري خلال المسلسل دور محامي مهم ومشهوروينافسها في المحاماة.

لبني ونس صاحبة قهوة

كما تشارك الفنانة القديرة لبني ونس في مسلسل نعمة الأفوكاتو، وتجسد خلال المسلسل شخصية صاحبة مقهى وتتقابل مع كل أبطال المسلسل مع تتابع الأحداث.

سلوى عثمان ربة تتعرض للعنف

تشارك أيضا الفنانة القديرة سلوى عثمان في مسلسل نعمة الأفوكاتو من بطولة مي عمر، وعدد كبير من النجوم ، وتجسد الفنانة سلوي عثمان دور ربة منزل لها ابنين وتتعرض للعنف، وتتعرف على الفنانة مي عمر التي تجسد دور نعمة الأفوكاتو خلال تواجدها في محكمة الأسرة بسبب أزمات في حياتها.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل نعمة الأفوكاتو يدور في إطار اجتماعي كوميدي، من المقرر أن تدور أحداث المسلسل في إطار 15 حلقة، كما مقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل نعمة الأفوكاتو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبو رية، أروى جودة، سلوى عثمان، طارق النهري، ولبنى ونس، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد سامي.