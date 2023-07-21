صبي العالمة يضع محمد رمضان في ورطة.. اتهامات بالمرض النفسي والبلطجة

ياسر رشاد - القاهرة - ما زالت سلسلة الانتقادات بين الفنان القدير فاروق فلوكس والنجم النجم محمد رمضان مستمرة، حالة من الجدل الشديد تسيطر على الأجواء بينهم، مشادات كلامية حدثت بين الفنان فاروق فلوكس ومحمد رمضان، تصريحات إعلامية لكل منهما، كانت سببًا لإثارة جدل كبير على السوشيال ميديا ما جعل تلك الواقعة حديث الجميع.

فلوكس يصف محمد رمضان بالبلطجي

كانت آخر تلك الانتقادات من الفنان فاروق فلوكس بالأمس عبر تصريحات تلفزيونية، حيث قال: عمري ما هقدم أدوار البلطجة اللي بيعملها، حتى لو مفيش شغل خالص، حتى لو وصل بي الأمر إني أشحت".

محمد رمضان ينتقد فلوكس بسبب صبي الراقصة

لم يكن هذا التعليق من باب جر الشكل أو لمجرد ركوب التريند، بل كان مجرد رد فعل على التصريحات الأخيرة للنجم محمد رمضان تجاه الفنان فاروق فلوكس والتي انتقده فيها بسبب رفضه تقديم دور صبي الراقصة الذي قدمه فلوكس عبر فيلم “الراقصة والسياسي”، حيث قال محمد رمضان: مستحيل أعمل دور زي دا مهما كان الثمن، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.

فاروق فلوكس من فيلم الراقصة والسياسة

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فلوكس يرد الصاع صاعين

خرج فلوكس بعدها ليعبر عن استيائه من سخرية محمد رمضان مشيراً إلى أنه دائمًا يُهاجم الفنانين الكبار، ورغم ذلك مش هقول غير: “كتر خيره مش هتخذ إجراء قانوني ضده الجيل الجديد كله مش عارف ماله كل يوم والتاني بيهاجم الفنانين القدام فـ اللي زي ده مش هرد عليه"، مضيفًا: " كل ما هجومك عليا يزيد دي حاجة تفرحني وتخليني فخور لإني شاغلك، وانت بالنسبالي طفل فلما تعترض عليا دا عمره ما هيكون فارق بالنسبالي".

فاروق فلوكس

أحمد فلوكس ينتصر لأبيه

خرج أحمد فلوكس برسالة نارية ردًا على محمد رمضان وذلك عبر حسابه الشخصي “انستجرام”، حيث قال: "شوف يا حماده، انت ترفض إنك تعمل دور صبي رقاصة براحتك و دا لإنك دايمًا نمبر وان، فأكيد هتبقى عينك على دور الرقاصة نفسها، مش الصبي بتاعها.

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

فاروق فلوكس ينتقد أدوار محمد رمضان

تحدث قائلا: "زي ما هو لا يقبل إنه يعمل دور صبي عالمة، أنا كمان لا أقبل تجسيد شخصية بلطجي أو واد صايع بسكينة في الشارع، لأن أعماله مسيئة للفن المصري والشباب، وهو دخل في حتة مش بتاعته، سبق وأنه هاجم فريد شوقي، فـ هل من المنطق إن كل واحد ياخد كام مليون ييجي يهاجم الكبار؟.

فلوكس: محمد رمضان مريض نفسي

لتنتهي وصلة الانتقاد وقتها عند هذا التصريح، حيث اختتم فلوكس حديثه قائلا: “ محمد رمضان ممثل كويس ماقولناش حاجة، بس لازم يروح يعالج نفسه عند دكتور نفسي”.

محمد رمضان

يٌذكر أن الفنان القدير فاروق فلوكس ابتعد عن الساحة الفنية طوال الفترة الماضية، وذلك بعدما أصيب بأكثر من أزمة صحية منعته من المشاركة في أي عمل فني.

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