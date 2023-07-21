يا ليالي .. روبي وأحمد سعد رقم واحد على يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل أغنية “ياليالي” للنجمين أحمد سعد وروبي، صدارة قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على مليون و 500 ألف مشاهدة خلال يومين من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

“ياليالي” من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

كلمات أغنية “ياليالي” أحمد سعد وروبي

وتقول كلماتها:" يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي انت جميل و انا عيبي .. عيبي بضعف قصاد الجمال .. الجمال يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه و حاله .. وماله متساق وراك رحال يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه يا ليالي الحلو فوق في العالي و ندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه علي بابك واقف قتيل علي بابك انا تحت امر جنابك مالك فالدلع أستاذ... استاذ علي بالي ماتروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبالي عالي و حفظته صم خلاص.. و خلاص يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه".

بعد العديد من النجاحات التى حققها -ولازال- كلا من النجمين روبى وأحمد سعد، كانت فكرة الاشتراك معا فى عمل غنائى يجمع بينهما فكرة مطروحة منذ فترة، وقام بالترحيب والتدعيم لهذه الفكرة المنتج محمد جابر، وبالفعل بدأ الجميع فى العمل على تنفيذها، وتم اختيار الدويتو لتعبر كلماته عن الحب، والغزل، والمرح، الذى يتناسب مع الأجواء والانطلاقات فى موسم الصيف، وتم الاستقرار على أن تكون فكرة التصوير تعود إلى فترة زمنية مختلفة وقريبة من السبعينيات، وتعبر عن الإحساس بالجمال، وتحتوى على حالة من الإبهار، والأجواء الراقصة والألوان المبهجة، واللقطات الخاطفة للعين، من خلال الرقصات التى شارك فيها عدد كبير من الراقصين، بالإضافة إلى الشكل المختلف والمتميز لكل من أحمد سعد وروبى.