نقيب الإعلاميين: مبني ماسبيرو سيبقى شاهدًا على التاريخ المصري

ياسر رشاد - القاهرة - قدم مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، التهنئة للإعلاميين في ذكرى البث الأول للإرسال التلفزيوني في 21 يوليو عام 1960.

قال سعدة إن التلفزيون المصري تم تشيده في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ليواكب الاحتفال بالعيد الثامن لثورة يوليو ويكون شعلة تضيء وتتلألأ لتغرس القيم المهنية وتحمل لواء الريادة الإعلامية وتزرع في المصريين القيم والعادات وحب الوطن.



وأكد نقيب الإعلاميين علي أن التلفزيون المصري استهل إرساله بقناة واحدة قدم من خلالها العديد من البرامج التي ساهمت في التوعية والإرشاد ومنذ هذا الحين وبدء التلفزيون مسيرته في تعليم الشعب وتثقيفه ومحو أميته وترسيخ القيم ومبادئ المجتمع المصري الأصيلة، بالإضافة إلى مساندته للدولة المصرية في كل المحن والأزمات.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أنه رغم توسعات الساحة الإعلامية وتعدد القنوات الخاصة وإمكانياتها الهائلة إلا إن التلفزيون المصري يؤدي دورة التنويري في مجالات عديدة في المجتمع المصري.



وأضاف نقيب الإعلاميين رغم ما يمر به التلفزيون المصري من أزمات سيبقى مبني ماسبيرو شاهدا على التاريخ المصري فهو من قاد حركة التطوير والفكر والثقافة في العالم العربي لعقود من خلال جيل من العمالقة والرواد في العمل الإعلامي.