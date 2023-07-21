بغيب بمزاجي .. فضل شاكر يطرح أجدد أغانيه

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان فضل شاكر، أحدث اصداراته الغنائية تحت عنوان “بغيب بمزاجي”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية “بغيب بمزاجي” من كلمات إيهاب عبد العظيم، ‎ألحان عمرو الشاذلي، ‎توزيع: عمرو الخضري.

أغنية فضل شاكر الجديدة "قاعد مكانا":

كان قد طرح فضل شاكر، أغنية "قاعد مكانا"، والتي سجَّلت أكثر من7 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها: "قاعد مكاننا وبسرح معاك شايف بدالك صورنا.. مش قولنا دايما هاشوفك هناك غيرنا ب ايدينا قدرنا.. قاعد مكاننا وبسرح معاك شايف بدالنا صورنا.. مش قولنا دايماً هاشوفك هناك غيرنا ب ايدينا قدرنا.. .. هنا ابتدينا وتاه الكلام هنا اتلاقو الروحين.. هنا اتواعدنا بالحب اتعاهدنا والوعد ده راح فين.. هنا انتهينا بكلمة سلام هنا انتهت الحياة.. هنا اتخاصمنا مشينا وندمنا والعند بان أذاه قلبي اللي حبك وياما اشتراك حالف بغيرك مايرضي.. اتعب عشانك واقولك فداك واستاهل تجيلي النهاردة.