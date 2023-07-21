غدًا.. عرض أولى حلقات "سيب وأنا أسيب" لهنا الزاهد وأحمد السعدني

ياسر رشاد - القاهرة - روّجت الفنانة هنا الزاهد، لمسلسلها الجديد “سيب وأنا أسيب”، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، إذ مقرر عرض أولى حلقات العمل غدًا السبت، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.



ونشرت هنا الزاهد، مقطع فيديو لها من كواليس تصوير مسلسل "سيب وأنا أسيب"، معلقًة عليه: "بكرة على شاهد، هتشوفوا بيلا چوندي، نبيلة سيد الجندي سابقًا في مسلسل سيب وانا أسيب".



وتفاعل معها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عبر موقع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، متمنين لها النجاح المستمر، وتقديم الشخصيات المختلفة.

هنا الزاهد

تفاصيل مسلسل “سيب وأنا أسيب”

وتظهر الفنانة هنا الزاهد، بشخصية مدوّنة موضة وأزياء وناشطة على السوشيال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة سريعاً إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها، وذلك ضمن الكوميديا الاجتماعية الرومانسية.

أحمد السعدني



"سيب وأنا أسيب" من بطولة هنا الزاهد وأحمد صلاح السعدني، وتأليف رنا أبو الريش بمشاركة منة فوزي وإخراج وائل إحسان، وهو من عروض شاهد الأولى، ويُعرض على "شاهد".