شكرا لقرائتكم خبر عن هياتم.. من راقصة أوبريت شهرزاد إلى نجمة سينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنبأت مجلة الكواكب فى عام 1969 بمستقبل راقصة الإسكندرية "هياتم"، وتطلعت إلى أنها فى طريقها إلى عالم النجومية والشهرة فى القاهرة، بعدما أصبحت أشهر الراقصات فى عروس البحر، وبالفعل تحققت النبوءة لتصبح صاحبة أجرأ الأدوار فى السينما المصرية فى الثمانينيات من القرن الماضى.

وجاء فى خبر الظهور الأول لهياتم فى مجلة الكواكب بعنوان: "هياتم وجه من الإسكندرية على موعد فى القاهرة".

"هياتم.. اسم فنى جديد ظهر فى الإسكندرية وبدأ يدخل دائرة الضوء، وهياتم لم تحترف الرقص الشرقى إلا فى أغسطس الماضى، ومع ذلك أصبحت واحدة من أشهر راقصات الإسكندرية، وقد اختارها المخرج حسين جمعة لترقص كل ليلة فى أوبريت سيد درويش "شهرزاد" الذى يعرض منذ شهر فى الإسكندرية وينتظر أن يجدد عرضها فى القاهرة بعد أسبوعين".

هياتم ممثلة وراقصة اسمها الحقيقي "سهير حسن"، ولدت فى الإسكندرية في عام 1949، بدأت الرقص في سن مبكرة بالأفراح وحفلات الزفاف الشعبية في الإسكندرية، وسرعان ما لمع نجمها وصار لها اسم كبير في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك انتقلت إلى القاهرة للعمل في كازينوهات القاهرة، ثم بدأت في مشاركاتها السينمائية عام 1971 في فيلم "ثم تشرق الشمس".

بعد ظهورها في فيلم "ثم تشرق الشمس" بدأ المنتجون يستعينون بها فى الأفلام لتقديم أدوار الإغراء الشعبية، وبعد ذلك قررت اعتزال الرقص والتفرغ للتمثيل لكنها قدمت العديد من وصلات الرقص في أفلامها التي وصل عددها إلى 35 فيلما أبرزها "وراء الشمس، والبنات عايزة إيه، والرغبة، والقفل، والمتسول، احلى أيام العمر، الدرب الأحمر، غريب في بيتى، على بيه مظهر و40 حرامى، الصبر في الملاحات، قضية سميحة بدران وغيرها".

أما في الدراما التليفزيونية شاركت هياتم في بطولة مسلسلات زهرة وأزواجها الخمسة، الباطنية، عرفة البحر، المال والبنون الجزء الأول، ساحرة الجنوب، ستات قادرة، الشك، عرفة البحر، الرحايا، زمن عماد الدين، أوان الورد، الفرار من الحب، العمدة هانم، ابن موت وغيرها من الأعمال.

تزوجت هياتم ثلاث مرات وكانت إحدى هذه الزيجات من لاعب كرة قدم كان يلعب لصالح نادي الزمالك لكنهما سرعان ما انفصلا، كما أن زواجها الأول كان عن طريق إجبار الأهل لها وقد ذكرت أن بين كل زيجة والأخرى كان يوجد وقت متباعد، وقالت إنها رفضت زيجات كثيرة كان بعضها من رؤساء دول وحكام، تلقت هدية عبارة عن قصر في سويسرا من أحد الأثرياء الذين تقدم للزواج منها، لكنها رفضت العرض وبالتالي الهدية.