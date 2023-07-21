شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يقدم حفلا بمهرجان الحمامات الدولى فى تونس 30 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب التونسى صابر الرباعى حفلا بـ مهرجان الحمامات الدولى بتونس يوم 30 يوليو، ضمن برنامج المهرجان العامر بالنجوم من كل الدول العربية والأجنبية، وشاركت مصر هذا العام بحفلين الأول قدمته فرقة مسار إجبارى، يوم 15 يوليو، والحفل الثانى سيكون يوم 10 أغسطس للمغنى المصرى مسلم.

مهرجان الحمامات الدولى هذا العام يشهد مشاركة عربية ودولية، وبدأ المهرجان فعالياته يوم 8 يوليو ويستمر حتى 12 أغسطس، واختارت لجنة المهرجان هذا العام 31 عرضًا فنيًا محليًا وعربيًا ودوليًا، ومن المشاركين النجم صابر الرباعي من تونس، ومروان خوري وولاء الجندي من لبنان، وعزيز مرقة من الأردن، وسامر محمد إسماعيل من سوريا، وزاهو من الجزائر ونورة منت سيمالي من موريتانيا.

ويبرز من الأسماء التونسية المشاركة هذا العام كلّ من آية دغنوج ومحمد الجبالي وعادل بندقة وحاتم دربال، كما يحضر الراب المحلي في هذه الدورة من خلال عرض الفنانين جنجون وكازو، ويشارك من بقية أنحاء العالم، كلّ من: سيمون مانينو من إيطاليا، وآربا جوندا من إسبانيا، وأوليفي لوران من بلجيكا، وإيبا أي من كوبا، وكيني غاريت من الولايات المتحدة الأميركية، وكوين أوميغا ورويال سولز من ترينداد، وفاتوماتا دياوارا من مالي.