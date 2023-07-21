شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض عن صورة عادل إمام على بوستر مهرجان المسرح: فيها عمق ومعبرة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومى للمسرح المصرى، عن أسباب اختياره للنجم عادل إمام لتحمل الدورة الـ16 اسمه، مشيرا إلى أن المسرح بالنسبة له حياة، فضلا عن مواقفه العظيمة فى المسرح.

وتابع محمد رياض خلال حلوله ضيفا على برنامج "مساء dmc" مع الإعلامى رامى رضوان أنه تواصل بالفعل مع أسرة الفنان عادل إمام وتحديدا نجله محمد إمام، وأن الأسرة رحبت بشدة أن تكون هذه الدورة باسمه.

كما أوضح: "من الأحلام الكبيرة اللى حلمتها أن اسم الدورة تبقى باسم أكبر نجم في الوطن العربي، وكنا حابين نحتفل بأستاذ عادل، وإحنا بالفعل عاملين له احتفالية وحاجات كبيرة جدا، عاملينه فيلم ليه هيتعرض، والعرض اللى هنفتتح بيه المهرجان فيه أعمال كتيرة لأستاذ عادل، بالإضافة إلى مشاركة الموسيقار الكبير هاني شنودة في نهاية حفل الافتتاح لعزف موسيقى عادل إمام"، لافتا: "الموسيقار هاني شنودة هو اللي اتصل وقالي أشارك في الاحتفالية بعادل إمام".

وعن بوستر الدورة المقبلة من المهرجان والتي تحمل صورة للنجم عادل إمام، قال: "احنا قعدنا نختار من صور كتيرة، بس الصورة كان فيها حياة وعمق أنا بكرم أستاذ عادل إمام، ومقدرش أجيب صورة ليه من مسرحية وأقتصره في صورة أو عمل مسرحي، وشوفنا إن الصورة كانت معبرة جدا".

يذكر أن الدورة السادسة عشرة تقام في الفترة من 29 يوليو، وحتى 14 أغسطس، وتحمل اسم الفنان الكبير عادل إمام، وسيكرم خلال المهرجان ( 10 ) قامات مسرحية من تخصصات مختلفة في عناصر العمل المسرحي ما بين ممثلين ومخرجين وكُتاب مسرح ومهندسي ديكورات مسرحية، ومنهم : صلاح عبد الله ومحمد أبوداوود خالد الصاوي ورياض الخولي ، ومحمد محمود ورشدي الشامي وأحمد فؤاد سليم، والدكتور سامي عبد الحليم ومهندسة الديكور نهي برادة والكاتب محمد السيد عيد .

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.