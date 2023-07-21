شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة كايروكى تحيى حفلتين بالتجمع الخامس 27 و29 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى فرقة كايروكى حفلتين غنائيتين خلال شهر يوليو على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، وذلك يومى الخميس والسبت 27 و29 يوليو، ومن المقرر أن تغنى فرقة كايروكى ألبومها الجديد "روما"، لأول مرة فى حفل أمام الجمهور، بالإضافة لباقة متنوعة من أغانيهم التى يحبها جمهورهم.

وقد روجت الفرقة للحفلتين من خلال حسابها الرسمى على فيس بوك، حيث قامت بنشر بوستر الحفل ووعدوا جمهورهم بأنهم سيقدموا ألبوم روما لأول مرة بالحفل.

يذكر أن فرقة كاريوكى هى فرقة غنائية بدأت بشكل رسمى فى 2003 وهى الآن مؤلفة من خمسة أفراد هم أمير عيد، شريف هواري ، تامر هاشم ، آدم الآلفي ، شريف مصطفي.