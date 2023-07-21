شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عصام ينتهي من تجهيزات الـ فاير وركس لحفل تامر حسني في مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان أحمد عصام من التجهيزات النهائية لحفل النجم تامر حسني الذي يفتتح اليوم حفلات مهرجان العلمين الجديدة، حيث يقدم عصام خلال الحفل عرض فايروركس مختلف أعده خصيصا للحفل والمهرجان، خاصة وسط اهتمام العالم أجمع بمتابعة مهرجان العلمين الجديدة، والذي يلقي الضوء على بقعة جديدة من أرض مصر، سوف تكون وجهة سياحية على مستوى عالمي.

وأكد عصام في تصريحات صحفية اليوم أنه قام بعدة بروفات بالأمس مع النجم تامر حسني على المسرح الذي سوف يقام عليه الحفل، ويتمنى ظهورة في أفضل شكل ممكن، ورفع اسم مصر عاليا.

















يضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

ويعد أحمد عصام نجم الفايروركس الأول فى مصر، حيث قدم عروض الألعاب النارية فى حفلات كبار النجوم، مثل عمرو دياب، وتامر حسنى، ومحمد حماقى، وغيرهم من نجوم الغناء.