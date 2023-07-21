فن ومشاهير

أحمد عصام ينتهي من تجهيزات الـ فاير وركس لحفل تامر حسني في العلمين.. صور

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الفنان أحمد عصام، من التجهيزات النهائية لحفل النجم تامر حسني، الذي يفتتح اليوم حفلات مهرجان العلمين الجديدة.

 يقدم عصام، خلال الحفل عرض فاير وركس مختلف أعده خصيصا للحفل والمهرجان، خاصة وسط اهتمام العالم أجمع بمتابعة مهرجان العلمين الجديدة، والذي يلقي الضوء على بقعة جديدة من أرض مصر، سوف تكون وجهة سياحية على مستوى عالمي.

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وأكد الفنان أحمد عصام، في تصريحات صحفية اليوم، أنه قام بعدة بروفات بالأمس مع النجم تامر حسني على المسرح الذي سوف يقام عليه الحفل، ويتمنى ظهورة في أفضل شكل ممكن، ورفع اسم مصر عاليا.

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يضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة.

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ويشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان ، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

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ويعد أحمد عصام نجم الفايرووركس الأول فى مصر، حيث قدم عروض الألعاب النارية فى حفلات كبار النجوم، مثل عمرو دياب، وتامر حسنى، ومحمد حماقى، وغيرهم من نجوم الغناء، إضافة إلى مشاركته مؤخراً فى حفلات موسم الرياض، والتى أحياها الكثير من نجوم الوطن العربى، كما أبهر العالم ومشجعى كرة القدم بعروض حفل نهائى كأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة بمصر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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