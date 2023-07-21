أعمال أدبية لـ«فكرية أحمد» فى معرض مكتبة الإسكندرية الدولى

ياسر رشاد - القاهرة - فى تميز أدبى نسائى من حيث المضمون والكم، يتم عرض تسعة إصدارات حديثة للروائية فكرية احمد فى معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب، الإصدارات ما بين روايات طويلة ومجموعات قصصية قصيرة، صدرت للكاتبة خلال العامين الماضيين وهذا العام، وهى: كورونا فى سوق البغاء، الملكة والأفاعى، تعاويذ عاشق الدم، الحجر الأسود، جثة ستيفان محمد، سر الرجل والكلب، لغز الحقيبة الزرقاء، لغز الجاسوس الأخرس، ولغز الطائرة المخطوفة.

وتعرض الكتب من خلال جناح دار النخبة العربية للنشر والتوزيع برئاسة الروائى أسامه إبراهيم رئيس مجلس الإدارة، وذلك طيلة أيام المعرض التى بدأت يوم 12 وتنتهى يوم 26 الجاري، بمشاركة لفيف من دور النشر المصرية المتميزة.

وأعربت الكاتبة فكرية أحمد عن سعادتها لوجود إقبال ملحوظ على إصداراتها، خاصة الألغاز البوليسية التى وجدت رواجاً كبيراً بين المراهقين والشباب، ومن أكثر العناوين التى جذبت القراء رواياتها: الملكة والأفاعي، محاكمة الحجر الأسود، تعاويذ عاشق الدم، حتى أن الناشر اضطر إلى طلب المزيد من النسخ من القاهرة للوفاء بطلبات الراغبين فى اقتناء هذه الروايات، وأضافت أنها سعدت كثيرا وهى ترى طفلا سودانيا يصر أمام والده على شراء احد الألغاز البوليسية الصادرة لها، مشيرة إلى أن اقصى ما يسعد الكاتب أن يرى كتبه تنفد بين أيدى القراء ليطبع المزيد منها، مؤكدة أن الكتابة بالنسبة لها هى اهم معالم حياتها، وانها لا تتنفس بارتياح إلا وهى تكتب أو تقرأ.

يشهد المعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب إقبالا كبيراً من الزوار رغم درجات الحرارة المرتفعة، ويزداد الإقبال فى ساعات المساء حيث يفتح المعرض أبوابه فى العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً. وتشهد الأعمال الأدبية من روايات وقصص قصيرة وشعر، بجانب الكتب التاريخية والإصدارات التى تهتم بالتنمية البشرية وعلم النفس إقبالا ملحوظاً، خاصة من الشباب والباحثين والدارسين، مع قوة شرائية ملحوظة لاقتناء الكتب الدينية المبسطة.

وتتضمن فعاليات المعرض العديد من المنتديات والمحاضرات الأدبية والعلمية فى فعاليات كبيرة تمثل عرسا ثقافيا مصريا وعربيا ينتظره المثقفون وهواة القراءة كل عام.