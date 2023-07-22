شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم يطلب من متابعيه الدعاء لأمه: بين إيدين ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الفنان إسلام إبراهيم متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى بالدعاء لوالدته بعد تعرضها لوعكة صحية، إذ تعاني من مشاكلات صحية ومتواجدة فى العناية المركزة.ونشر إسلام عبر حسابه على "فيس بوك"، ممسكا بيد والدته وعلّق: «ماما بين ايدين ربنا الزهايمر وجلطة وكانسر ادعولها ربنا يخفف آلامها ويرحمها من العذاب اللي بتتعذبه.. نفسيتي متدمرة واحساس مرعب بالعجز».

وكان قد كشف الفنان إسلام إبراهيم عن تعرض والدته لأزمة صحية، استدعت حجزها في العناية المركزة لحين تحسن حالتها الصحية، مطالبا جمهوره بضرورة الدعاء لها بالشفاء .

وكتب إسلام ابراهيم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أمي في العناية المركزة نسألكم الدعاء.. الدعاء يغير الأقدار"، ليتفاعل معه عدد كبير من متابعيه الذين قاموا بالدعاء لها.

يذكر أن اسلام ابراهيم انتهى مؤخرا من تصوير دوره في فيلم "ع الزيرو" بطولة النجم محمد رمضان، حيث يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية صديق محمد رمضان ورفيق رحلة الكفاح ويساعده على حل مشاكله.

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، اسلام إبراهيم، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وكذلك مجموعة من ضيوف الشرف وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية هامة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.