فن ومشاهير

قصور الثقافة هذا الأسبوع.. "ثقافتنا في إجازتنا" تطلق عروضها بالشواطئ واحتفالات بثورة يوليو

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع عددا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية المقدمة للرواد وللجمهور بالمحافظات خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو الحالي.

 

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ثقافتنا في إجازتنا

من أبرز الفعاليات انطلاق العروض الفنية التي تقدمها الهيئة بالمبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، عبر باقة  عروض فنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية التابعة للهيئة بالمحافظات الساحلية والشواطئ في "بورسعيد، الإسكندرية، شمال سيناء بالعريش، مطروح"، بخلاف الفعاليات الأخرى التي تقدمها مواقع الهيئة ضمن المبادرة.

كما تقدم الهيئة العديد من الفعاليات الثقافية والعروض الفنية احتفالا بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو ملقية الضوء على إنجازاتها ومكتسباتها وما أحدثته من تغييرات في المجتمع المصري.

إلى جانب ذلك تستمر الفعاليات المقدمة بالمواقع والتي تناقش العديد من القضايا المجتمعية ودور الثقافة وتأثيرها من خلال المحاضرات والورش الفنية والأدبية وورش المسرح والسينما والموسيقى والأشغال اليدوية المجانية، وعروض الطفل، واللقاءات الأدبية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب وغيرها من الفعاليات المتنوعة التي تؤكد على دور الهيئة كمؤسسة ثقافية تنويرية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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