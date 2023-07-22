احتفالات جديدة بذكرى ثورة يوليو في إقليم القاهرة الثقافي غداً

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي لتقديم احتفالات ثورة يوليو في الفروع الثقافية التابعة له.

لاميس الشرنوبي

يأتي ذلك ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني للاحتفال بذكرى ثورة يوليو.

ثقافة السلام

حيث يقدم قصر ثقافة السلام بالقاهرة عرض لكورال أنغام السلام وعرض لفرقة الموسيقى العربية مع أمسية شعرية لنادي الأدب وورشتي فنون تشكيلية ورسم.

كما يقدم فرع ثقافة الجيزة ببيت ثقافة زنين عرض أغاني وطنية وورشة فنون تشكيلية.



بينما يقدم فرع ثقافة بني سويف بنادي الشرطة محاضرة بعنوان " ثوره ٢٣يوليو وبداية عهد جديد" لنعيم حماد وأمسية شعرية عن حب الوطن لجمال عبد العلي و شهد عادل مع عرض فني لفرقة الموسيقى العربية.

أما فرع ثقافة الفيوم يقدم بمكتبة الطفل والشباب بطامية محاضرة بعنوان ثورة يوليو أهداف وإنجازات مع ورشة فنية وعروض مواهب.

يذكر أنه انطلق مساء الخميس أولى احتفالات إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي بذكرى ثورة يوليو وذلك من خلال احتفالية بقصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة تتضمن عرض لفرق القصر للإنشاد الديني ولذوي الاحتياجات الخاصة وللموسيقى العربية.



