شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يمازح الجمهور بسبب حماسهم الشديد: "واكلين أيه قبل ما تيجوا الحفلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح النجم تامر حسنى، جماهير حفله المقام حاليا فى مهرجان العلمين بسبب حماسهم الشديد وتفاعلهم وترديد أغانيه، وقال تامر: "انتوا واكلين ايه قبل ما تيجوا الحفلة"، ثم غنا ميكس من أغانيه القديمة و أغنيته الجديدة هرمون السعادة وبعد ذلك أغنيه حلو المكان.

وبدأ النجم تامر حسنى حفله، بمهرجان العلمين تحت شعار العالم علمين بفيديو مجمع لمسيرته الفنية منذ بدايته حتى الآن و أبرز أفلامه و أغانيه و الحفلات التى أحياها فى الخارج و فيلمه الأخير تاج.

ثم دخل تامر حسنى المسرح بعرض مبهر معلقا بالأحبال ومرتديا بدلة "تاج" من فيلمه الأخير وسط تصفيق الجماهير .

كما تشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.

ومدينة العلمين الجديدة تقدم تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين