شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يطلق أولى أغنيات ألبومه الجديد "بغيب بمزاجى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلق الفنان فضل شاكر أولى أغنيات ألبومه الجديد " بغيب بمزاجي " وسيتم إطلاق أغنيات الألبوم منفردة خلال موسم صيف 2023 بواقع أغنية يعلن عنها من كل أسبوع .
ويتعاون الفنان فضل شاكر بهذا الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين ، و أغنية " بغيب بمزاجي " حملت اسم الألبوم تعاون فيها مع الشاعر إيهاب عبدالعظيم و ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري ، واشراف عام اياد النقيب .
وتقول كلماتها :
بغيب أغيب أنا الغيبة و أرجع انا بالهيبة .. عالم فالصو غريبة .. سايبكم تلعبو
يلي عايز ييجي جولة ييجي و عليها استولى .. مش وحيد أنا دولة حملة مش حتغلبوه
بغيب أغيب أنا الغيبة و أرجع انا من الهيبة .. عالم فالصو غريبة .. سايبكم تلعبو
يلي عايز ييجي جولة ييجي و عليها استولى .. مش وحيد أنا دولة حملة مش هتغلبوه
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