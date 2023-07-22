شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يطلق أولى أغنيات ألبومه الجديد "بغيب بمزاجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الفنان فضل شاكر أولى أغنيات ألبومه الجديد " بغيب بمزاجي " وسيتم إطلاق أغنيات الألبوم منفردة خلال موسم صيف 2023 بواقع أغنية يعلن عنها من كل أسبوع .

ويتعاون الفنان فضل شاكر بهذا الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين ، و أغنية " بغيب بمزاجي " حملت اسم الألبوم تعاون فيها مع الشاعر إيهاب عبدالعظيم و ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري ، واشراف عام اياد النقيب .

وتقول كلماتها :

بغيب أغيب أنا الغيبة و أرجع انا بالهيبة .. عالم فالصو غريبة .. سايبكم تلعبو

يلي عايز ييجي جولة ييجي و عليها استولى .. مش وحيد أنا دولة حملة مش حتغلبوه

بغيب أغيب أنا الغيبة و أرجع انا من الهيبة .. عالم فالصو غريبة .. سايبكم تلعبو

يلي عايز ييجي جولة ييجي و عليها استولى .. مش وحيد أنا دولة حملة مش هتغلبوه