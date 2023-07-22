فن ومشاهير

فضل شاكر يطلق أولى أغنيات ألبومه الجديد "بغيب بمزاجى"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يطلق أولى أغنيات ألبومه الجديد "بغيب بمزاجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الفنان فضل شاكر أولى أغنيات ألبومه الجديد " بغيب بمزاجي " وسيتم إطلاق أغنيات الألبوم منفردة خلال موسم صيف 2023 بواقع أغنية يعلن عنها من كل أسبوع .

 

ويتعاون الفنان فضل شاكر بهذا الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين ، و أغنية " بغيب بمزاجي " حملت اسم الألبوم  تعاون فيها مع  الشاعر إيهاب عبدالعظيم و ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري ، واشراف عام اياد النقيب .

 

وتقول كلماتها :

 

بغيب أغيب أنا الغيبة  و أرجع انا بالهيبة .. عالم  فالصو غريبة .. سايبكم تلعبو

 

يلي عايز ييجي جولة ييجي و عليها استولى .. مش وحيد أنا دولة حملة مش حتغلبوه

 

بغيب أغيب أنا الغيبة  و أرجع انا من الهيبة .. عالم  فالصو غريبة .. سايبكم تلعبو

 

يلي عايز ييجي جولة ييجي و عليها استولى .. مش وحيد أنا دولة حملة مش هتغلبوه

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements