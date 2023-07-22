شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يرقص مع التيك توكر العالمى نويل على أغنية تاج بحفله فى العلمين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رقص النجم تامر حسنى مع التيك توكر العالمى نويل روبنسون خلال حفلته المقامه حاليا فى مهرجان العلمين على أغنية تاج، وصعد فريق tumpo المسرح وغنوا مع تامر حسنى أغنية كارتون "صنوحى".

وبدأ النجم تامر حسنى حفلة، بمهرجان العلمين تحت شعار العالم علمين بفيديو مجمع لمسيرته الفنية منذ بدايته حتى الآن و أبرز أفلامه و أغانيه و الحفلات التى أحياها فى الخارج و فيلمه الأخير تاج.

ودخل تامر حسنى المسرح بعرض مبهر معلق بالأحبال ومرتدى بدله تاج من فيلمه الأخير تاج وسط تصفيق الجماهير .

كما تشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.

ومدينة العلمين الجديدة تقدم تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين