شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تامر حسنى كامل العدد فى أولى حفلات مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم النجم تامر حسنى، حفلة فى مهرجان العلمين، بأغنيته الجديدة "مش هتغير عشان حد"وسط تصفيق حاد من قبل الجمهور كما قدم الفنان أحمد عصام عرض فايروركس فى نهاية الحفل، ورفع الحفل شعار كامل العدد .

كما تشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.

ومدينة العلمين الجديدة تقدم تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.