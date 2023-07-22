شكرا لقرائتكم خبر عن فريق "طبلة الست" يقدم حفلاً فى الإسكندرية 5 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة "طبلة الست" حفلاً على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، ضمن مهرجان الصيف الدولى يوم السبت الموافق 5 أغسطس، حيث ستقدم باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية.

فريق طبلة الست أحد فرق الأغانى التراثية والفلكور المصرى، والذى شارك فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وتتكون من 12 سيدة يعزفن ويغنين مع موسيقى مستوحاة من الأغانى القديمة فى الريف وصعيد مصر، وهدفها إحياء أغانى الفلكلور من جديد، وتستخدم أكثر من آلة لكنها كلها آلات إيقاعية، ومنها الطبلة والدهولة والدف والصاجات.

وكانت قد قالت سها محمد مؤسسة فرقة "طبلة الست"، فى أحد اللقاءات إن هناك تطورات كثيرة حدثت للفرقة خلال الأشهر الماضية، حيث بلغ عدد الفرقة 12 مغنية، أما ورشة "طبلة الست" فقد بلغ العدد 40 واحدة تشارك فيها لتعلم الإيقاع، وقد سافرنا لعدد من المحافظات لإحياء مهرجانات كثيرة للمرأة، وشاركنا فى مهرجان الطبول والسقيا والأوبرا.

وأوضحت مؤسسة فرقة "طبلة الست" أنها تطمح فى المشاركة بمهرجانات فى الدول العربية، مضيفة "ولو اتعرض علينا إى مهرجان خارج مصر سنشارك فيها، وأنا أعشق الفنون التراثية، وحبى للإيقاع والتدريب المدربين أقنعونى بتعلم الإيقاع"، وأوضحت أنها تحب الرجوع لفرقتها لأخذ المشورة ورأيهم وعند وجود عمل جديد، قائلة: "نتناقش مع بعض فى الفرقة وفيما يتعلق بتفاصيل الملابس واختيار الأغانى ونستهدف الأغانى النسائية لإعادة انتاجها، وأحيانا نغنى الأغانى الرجالى مثل "يا صلاة الزين".