شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة يحيى حفلا موسيقيا فى الإسكندرية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الموسيقار هانى شنودة حفلا موسيقيا فى الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى، المقام فى مكتبة الإسكندرية، وذلك يوم الثلاثاء 29 من أغسطس المقبل، بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية بمركز المؤتمرات القاعة الكبرى، فى تمام الساعة 8 ونصف مساء.

يذكر أن مهرجان الصيف الدولى فى مكتبة الإسكندرية يشهد عددا كبيرا من الحفلات الغنائية والموسيقية لكبار نجوم الغناء والموسيقى فى مصر، وبأسعار تذاكر رمزية، إذ تفتتح فرقة مسار إجبارى، المهرجان يوم الخميس 3 أغسطس، ويحيون حفلا غنائيا بالمسرح المكشوف التابع لمكتبة الإسكندرية، فى تمام الساعة 8.30 مساءً.

كما يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقياً ضمن المهرجان يومى الأحد والاثنين الموافقين 6 و7 أغسطس، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، بالإضافة إلى حفل للفنان هشام عباس يوم الثلاثاء 22 من أغسطس المقبل.

كما يحيى الموسيقار العالمى الكبير هانى شنودة حفل افتتاح مهرجان المسرح المصرى برئاسة الفنان محمد رياض فى دورته السادسة عشرة يوم 29 يوليو بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث يقدم فى الفقرة الأخيرة من الحفل عدد من المقطوعات الموسيقية بطريقة الـ"ميدلى" من أعمال الفنان الكبير عادل إمام الذى تنطلق الدورة باسمه.