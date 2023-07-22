دينا الوديدى تحيى حفلا غنائيا فى الإسكندرية 17 أغسطس

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القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة دينا الوديدى حفلا غنائيا فى الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى، يوم الخميس 17 أغسطس المقبل، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن مهرجان الصيف الدولى فى مكتبة الإسكندرية يشهد عددا كبيرا من الحفلات الغنائية والموسيقية لكبار نجوم الغناء والموسيقى في مصر، وبأسعار تذاكر رمزية، إذ يفتتح فرقة مسار إجبارى، المهرجان يوم الخميس 3 أغسطس، ويحيون حفلا غنائيا بالمسرح المكشوف التابع لمكتبة الإسكندرية، فى تمام الساعة 8.30 مساءً.

كما يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقياً ضمن المهرجان يومى الأحد والاثنين 6 و7 أغسطس، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، بالإضافة إلى حفل للفنان هشام عباس يوم الثلاثاء 22 من أغسطس المقبل.

وكانت الفنانة دينا الوديدى قالت إن مسارح مصر تصنع أنشطة كبيرة وتتنوع في اختيار الموضوعات خلال الآونة الأخيرة، وهو ما جعل الفرصة سانحة لها ولفرقتها أن تنظم حفلات كثيرة في محافظات مختلفة ونائية.

وطالبت دينا الوديدي خلال كلمة لها في لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، تحت عنوان" مستقبل الثقافة فى مصر، سبل تعظيم الإستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، بتطوير المسارح عبر الديجيتال ووسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا الذي يساعد الفنان والجمهور للوصول بالأنشطة لجمهور أكثر وفئات متنوعة ومختلفة، ويسمح بانتشار أكثر، بالإضافة إلى صناعة الأرشيف الخاص بفن مصر وفنانينه.

كما أشارت دينا الوديدى إلى ضرورة التوسع فى إنشاء مراكز تعليم للآلات الموسيقية للأكاديمين وغير الأكاديمين بهدف صناعة رموز جديدة للفن فى مصر.