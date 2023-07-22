شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد هياتم.. تعرف على شروط وضعتها للزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم السبت، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة هياتم، اسمها الحقيقى سهير حسن أحمد، بدأت حياتها كممثلة فى إحدى المسرحيات لكنها سرعان ما اتجهت للرقص الشرقي التي استطاعت منذ البداية أن تحقق به نجاحاً كبيراً، وكانت أول حفلة قدمتها هياتم كراقصة حفلة الربيع مع عبد الحليم حافظ ، ورقصت على أغنية زى الهوا.

شاركت هياتم كممثلة في أول أعمالها بفيلم "ثم تشرق الشمس" ثم توالت الأعمال بعد ذلك، واشتهرت بأدوار الإغراء، وتركت بعدها الرقص حتى تتفرغ للتمثيل، وقدمت العديد من الأعمال في السينما والتليفزيون، وتزوجت هياتم أكثر من مرة لكنها كانت تضع شروطاً للزواج وكان على رأس الشروط أن يكون الذى ستتزوجه مقتدراً مادياً، فهى لن تتزوج من رجل لا يستطيع أن يصرف عليها، ومن الشروط أيضاً أن يكون صادقا وذكيا فهى لم تكن تحب الكذب.

تعرضت هياتم في حياتها للعديد من المواقف الغريبة من سجن ومشاجرات وشائعات، فلعل أبرزهم مشاجرتها مع الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب، التي كانت تشاركها في بطولة مسرحية يا أنا يا أنت، حيث وصلت المشاجرة للضرب بينهما وتحولت إلى قضية وحكم عليهم بالسجن، فلم يجدوا أمامهم مفراً سوى الصلح وقد كان، ومن المواقف التى تعرضت لها هياتم هى شائعات زواجها ولعل أبرزهم من الفنان الكبير أحمد بدير، الذي سئل في العديد من اللقاءات التليفزيونية على حقيقية زواجه من هياتم وكان دائماً ينفى تلك الشائعة ويؤكد أنهما كانا زملاء فقط، وليس معنى أن عمل معها فى العديد من الأعمال أن بينهما قصة حب أو زواج.