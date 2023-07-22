شكرا لقرائتكم خبر عن حفل للفنانة سيمون بساقية الصاوى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم الفنانة سيمون، اليوم السبت، حفلا بساقية الصاوى بالزمالك فى الساعة الثامنة بقاعة النهر، ومن المقرر أن تغنى خلال الحفل عددا من أشهر أغانيها المعروفة ومنها: "مش نظرة وابتسامة، مشية وساعتي مش مظبوطة ، باتكلم جد ، تاكسي ، فيه حاجة كده ، مبسوطة ، عيني منه " وغيرها من أغانيها التي حققت بها نجاحا كبيرا في فترة التسعينات ومازالت تحقق بها نسبة مشاهدات واستماع كبيرة علي السوشيال ميديا، وغيرها من المنصات الغنائية المختلفة.

وشاركت سيمون مؤخرًا فى ندوة "فى حب أمل دنقل"، احتفاء بالذكرى الأربعين لرحيل الشاعر المصرى المرموق، وقامت النجمة المثقفة بإدارة الندوة، والتى أُقيمت تحت رعاية الدكتور علاء عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كُتاب مصر، الأمين العام لاتحاد الكُتاب والأدباء العرب.

وطرحت مؤخرا سيمون، أحدث أغانيها الجديدة بعنوان "اتغير علشانى"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب وتأتي الأغنية ضمن أحداث فيلم "بدلة وفستان" والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

وتقول كلمات أغنية "اتغير علشانى": "اتغير علشانى لو تقدر وأنا علشانك هتغير، كن أجمل علشانى.. وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكون شبهها في ضلمة تكون نجاة.. وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو اتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر".