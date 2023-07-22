صور مسربة للامير الحسين مع زوجته الاميرة رجوة تثير الجدل… والسبب؟

كتب امير فتحي في السبت 22 يوليو 2023 08:48 صباحاً - أثارت صور “مسربة” تظهر ولي العهد الأردني الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة أثناء قضائهما إجازة على أحد الشواطئ جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور زوجته بلباس البحر.

وكتب المحلل السياسي نصير العمري معلقا على الصور الذي نشرها عبر حسابه على تويتر: “قيمهم غربية، سياحتهم غربية، يعيشون في الخارج معظم أيام السنة ولا يعودون الا لسحب أموال الأردنيين للسياحة والنقاهة في اوروبا وكاليفورنيا.”.

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ثم عاد كتب “هل تعلم أن ملك #الأردن لا يعيش في الأردن؟ هذا العام فقط قضى عدة أشهر سياحة في قصوره في أمريكا وبريطانيا وزار اليابان واسبانيا وعدة دول أخرى مع أن الأردن يعاني من أزمة اقتصادية حادة بسبب الفساد والبطالة وتفشي المخدرات. ملك الأردن يمتلك قصور وودائع بعشرات المليارات وفضحت الصحافة العالمية حساباته السرية. ولي عهده يسير على خطاه في السفر والبذخ والرفاهية على حساب شعب الأردن الذي يعاني الفقر والقمع وتكميم الأفواه. لماذا تدافعون عن هذه العائلة الفاسدة؟”.