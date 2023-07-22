شكرا لقرائتكم خبر عن "أولاد حريم كريم" يسجل عودة أبطاله إلى السينما بعد غياب سنوات.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد فيلم أولاد حريم كريم للنجم مصطفى قمر، والذى تم الانتهاء من تصويره ومرشح للعرض فى موسم صيف 2023، عودة أبطاله إلى السينما بعد غياب عدة سنوات، ويأتى على رأس العائدين بعد غياب، مصطفى قمر الذى يغيب منذ 5 سنوات إذ قدم آخر أفلامه "فين قلبى" عام 2017 وخلال تلك السنوات ظهر كضيف شرف فى فيلمى "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز و"قهوة بورصة مصر".

علا غانم أيضاً تعود إلى السينما فى أولاد حريم كريم بعد غياب 5 سنوات قدمت آخر أعمالها فى السينما خلال فيلم "الفندق"، الذى تم عرضه عام 2017، وبعدها قررت علا الابتعاد عن الفن والإقامة فى أمريكا مع أسرتها قبل أن تقرر عودتها مرة أخرى فى فيلم "أولاد حريم كريم" ليكون أول أعمالها على الشاشة بعد فترة غياب سنوات.



فيلم اولاد حريم كريم

داليا البحيرى كذلك تغيب عن السينما منذ 15 عاماً كاملة، حيث قدمت آخر أفلامها "أحلام حقيقية" الذى تم عرضه عام 2007 وشاركت فى بطولته إلى جانب حنان ترك وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب، لتعود مرة أخرى إلى السينما فى فيلم "أولاد حريم كريم".

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا ئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، ساندى مراد ومن تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

يذكر أن فيلم حريم كريم تم عرضه منذ 18 عاماً وتحديداً عام 2005 وحقق نجاحاً لافتاً خلال عرضه على شاشات التليفزيون، وشارك في بطولة الجزء الأول ياسمين عبد العزيز، داليا البحيرى، علا غانم، بسمة، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، ادوارد، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم "حريم كريم" حول جيجي كريم (مصطفى قمر) المتزوج من جيجى (ياسمين عبد العزيز) التي تغير عليه غيرة قاتلة وتشك فيه فتطلب منه الانفصال، بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته في الجامعة لحل المشكلة ولكنه يدخل في مواقف كثيرة تعقد مسألة رجوعه إلى زوجته بل ويفسد حياة صديقاته أيضاً بدون قصد.