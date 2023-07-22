شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لمهرجان المسرح المصرى بحضور محمد رياض اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المهرجان القومى للمسرح المصرى، اليوم، مؤتمرا صحفيا فى السادسة مساء، بقاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وبحضور الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، وعدد من أعضاء اللجنة العليا، ورؤساء اللجان التنفيذية بالمهرجان.

الدورة السادسة عشرة تقام فى الفترة من 29 يوليو حتى 14 أغسطس، وتحمل اسم الفنان الكبير عادل إمام، وسيكرم خلال المهرجان 10 قامات مسرحية من تخصصات مختلفة فى عناصر العمل المسرحى ما بين ممثلين ومخرجين وكُتاب مسرح ومهندسى ديكورات مسرحية، ومنهم : صلاح عبد الله ومحمد أبوداوود خالد الصاوي ورياض الخولي ، ومحمد محمود ورشدي الشامي وأحمد فؤاد سليم، والدكتور سامي عبد الحليم ومهندسة الديكور نهي برادة والكاتب محمد السيد عيد .

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.