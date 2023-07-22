شكرا لقرائتكم خبر عن العتاب والخصام فى الأغنية العربية.. أبرز نجومه العندليب ونجاة وعزيزة جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العتاب والشكوى والخصام موضوعات خرجت من رحم المشاكل فى العلاقات العاطفية فى مجتمعاتنا، لذا تناول الكثير من شعرائنا هذه الموضوعات فى الأغنية العربية لتكون محورا فى الكثير من الأغاني، منها أغنيات تتحدث عن العتاب بشكل مباشر ومنها عتاب وطلب السماح والصلح بعد الخصام.

العندليب عبد الحليم حافظ قدم أغنية صريحة عن العتاب وهي أغنيته الشهيرة "بلاش عتاب" كلمات مرسى جميل عزيز وألحان كمال الطويل "بلاش عتاب يا حبيبي.. ارحمني من العذاب يا حبيبي"، كما غنت نجاح سلام "يعني وبعدين يا حبيبي بقي.. يا مصحي العين علي كان وبقي"، وفيروز أيضا قالت "حاجي تعاتبني يئست من العتاب".

كما اتخذ العتاب في كثير من الأغنيات ويتبعه السماح، كحال نجاة الصغيرة "حقك عليا وسامح.. وارحمني م الندم.. علشان عتاب امبار .. ده كان من العشم"، وغني محمد قنديل في أغنية سماح "كتر الملامة عليا.. والله ما خلت بيا"، وغنت أم كلثوم : إنما للصبر حدود ، وقالت : أكتر من مرة عاتبتك .. واديتك وقت تفكر .. كان قلبي كبير بيسامح .. انما كان غدرك أكبر".

ومن أرق الكلمات التي غناها محمد فوزي في هذا الشأن أغنيته "مال القمر ماله" حينما قال :هو اللي متربي .. عالعز يا ربي .. يعمل كده فيا .. أشوفه اندهله .. واسوق علي اهله بالالف والميه"، وقالت أيضا عزيزة جلال في الخصام والصلح : بتصالحني حبه وتخاصمني حبه" وأيضا غني فريد الأطرش قائلا : " مخاصمك يا قلبي " ، وغنت المطربة نادية مصطفي : " الصلح خير قوم نتصالح .. وانسي اللي كان بينا امبارح "، غني أيضا سيد مكاوي : " ماتفوتنيش انا وحدي افضل احايل فيك .. ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك .. خلي شوية عليا وشوية عليك "

المطرب الكبير محمد عبد الوهاب حسم الموقف قائلا "تراعيني قيراط اراعيك قراطين.. وتشوفني بعين أشوفك باتنين"، وعزيزة جلال في اغنية أخري عن العتاب قالت : من حقك تعاتبني .. من حقك تحاسبني .. لكن مش من حقك في عواطفي تكدبني .. " .