شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جوزفين ابنة أسطورة الكوميديا شارلى شابلن فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت الممثلة جوزفين شارلى شابلن ابنة الممثل الشهير عن عمر 74 عامًا، حسب صحيفة guardian التي نشرت تقريراً أكدت فيه وفاتها مؤخرًا في فرنسا وتحديدًا مدينة باريس.

جوزفين شابلن لا تعد الابنة الوحيدة لـ شارلى شابلن، وإنما هي الابنة السادسة من بين 11 ابن ولدوا لأيقونة الكوميديا ونجم أفلام السينما الصامتة شارلي كما أنها حفيدة الكاتب المسرحي الحائز على جائزة نوبل يوجين أونيل، فهو والد والدتها.

وقد بدأت جوزفين شابلن مسيرتها السينمائية في الثالثة من عمرها، وتوالت أعمالها الفنية، وأدارت مكتب عائلة شابلن في باريس.