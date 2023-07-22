شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة بسنت النبراوى تعلن وفاة والدها عبر منشور على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة بسنت النبراوى عن وفاة والدها، وذلك بعدما نشرت بوست على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلة كالمة مختصرة: "بابا مات"، ولم تعلن عن أي تفاصيل بخصوص موعد صلاة الجنازة أو العزاء حتى الآن.



بسنت النبراوى

يشار إلى أن بسنت النبراوى شاركت في العددي من الاعمال الفنية والدرامية، أخرهم اللى ملوش كبير" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وعدد أخر من الفنانين، إخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى ، وتعد بسنت ممثلة ومضيفة جوية في إحدى شركات الطيران وتطرح فيديوهات ساخرة على صفحتها على فيس بوك رشحها نبيل عبد الحميد مساعد أكرم حسنى ضمن أبطال مسلسل "الوصية".