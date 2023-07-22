تامر حسني يبهر جمهوره ويطير في سماء حفله في العلمين.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 22 يوليو 2023 03:50 مساءً - أبهر الفنان المصري تامر حسني جمهوره بدخوله الى المسرح بطريقة غير متوقعة، وذلك خلال حفل افتتاح مهرجان العلمين ليلة أمس، اذ استعان تامر بشخصية “تاج” التي قدمها في فيلمه الأخير بنفس الاسم، وظهر وهو يطير في السماء باستخدام الحبال، مما أثار تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

وشارك تامر فيديو وثق لحظات دخوله المسرح عبر حسابه الشخصي، حيث استعرض طريقة دخوله المميزة، وحاز ذلك على إعجاب متابعيه الذين وصفوه بـ”ملك المسرح”.See more

وفي بداية الحفل، لم يفوت “تامر” فرصة لتوجيه كلمة لجمهوره، قائلاً: “ما شاء الله، إيه الجمهور الجميل ده، منورين يا جماعة والله، أنا بتشرّف إنه تم اختياري لأداء افتتاح مهرجان العلمين”.

وأضاف: “نرغب في الحفاظ على هذا المهرجان كل عام، ليكون نقطة التجمع لنا ولكل مطربينا من مصر وجميع الوطن العربي”.