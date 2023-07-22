"أبو الأحلام فى دنيا الخيال " يختتم عروضه على مسرح قصر ثقافة كوم أمبو

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم فرع ثقافة أسوان ليالي العرض المسرحي "أبو الأحلام فى دنيا الخيال " لفرقة قصر ثقافة كوم امبو المسرحية، والذي قدم ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

أبو الأحلام فى دنيا الخيال

شمس "أبو الأحلام"

يرتكز العرض فى أحداثه على ثلاثة محاور تتفاعل فيما لبناء النسيج العام للعرض المحور الأول وهو شمس "أبو الأحلام" صاحب الخيال الواسع والنشيط المحب للبيئة بكل ما فيها ودوما متفائل ، كثيرا ما يحلم ويحكى لأصدقائه الأحلام، المحور الثانى وهو "الأم" وهى مصدر هذا الخيال فهى دائما تحكى له عن النماذج المشرفة للوطن ، وتؤكد له على قيمة العلم والعمل، المحور الثالث "قمر أخت شمس" الكسوله التى لا تهتم بالفنون وتستهزء بالآخرين ، تشخبط على الحيطان والأبواب.

العرض استعراضات محمد جابر، ألحان عبد البارى عبد العزيز، ديكور وعرائس وماسكات فتحى مرزوق، تأليف وأشعار عبده الزراع، مساعد مخرج حسام الدين حسن، مخرج منفذ على عبد الجواد، إخراج أسامة عبد الروؤف، بطولة صباح مرسال، يوسف محمود، منه محمد، رضا عبد الكريم، خالد عبد العظيم، عمر أحمد محمود، هشام عمر أبو الوفا، رشاد معبد، إسراء أحمد، ريتاج محمد، نور حمدى، فاطمة محمد، بسنت محمد، سماح أحمد، نجوان أحمد، هدى أحمد، على أحمد، رودينا أحمد.

"أبو الأحلام فى دنيا الخيال " قدمه فرع ثقافة اسوان، ضمن عروض مسرح الطفل بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.



ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وحضر العرض أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المهندس محمود جمال، د. أحمد خليفة، الكاتب والمخرج الشاذلي فرح، ذ. عصمت سعفان.